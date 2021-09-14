Новейшие БМП Б-19 впервые применили на учениях «Запад 2021»

Новейшие БМП Б-19 боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на стратегических учениях «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской, сообщает пресс-служба Минобороны России

«Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей», — говорится в сообщении.

Новейшая боевая машина Б-19 создана на базе БМП-3. Она оснащена боевым модулем «Эпоха» с 57-миллиметровой автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР «Корнет» и новым управляемым ракетным комплексом «Булат» с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника.

Особенностью боевого модуля «Эпоха» является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождение и подготовка и выдача экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.