Документы загса стали доступны на Госуслугах

Жители России в личном кабинете на Госуслугах смогут получить цифровые актовые записи загс (свидетельство о браке и разводе, о рождении на себя и детей, о перемене имени), сообщает пресс-служба Минцифры. Использовать эти сведения по сути можно будет только на портале Госуслуг, для ситуаций офлайн они не предусмотрены.

Полученные цифровые актовые записи загс можно использовать для автоматического заполнения заявлений на портале Госуслуг и получении услуг в проактивном режиме (автоматически, без заявления граждан). Также это дает возможность проверить верность сведений в Реестре ЗАГС и снизить число ошибок при заполнении заявлений.

«Для большинства граждан это возможность заполнить заявление на получение госуслуги без обращения к бумажным документам. Для кого-то это возможность уточнить данные для своих личных целей (семейный статус для сделок купли-продажи)», — отметил заместитель главы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Запросить сведения можно в разделах «Личные документы» и «Семья и дети» портала Госуслуг. Для направления запроса необходима подтвержденная учетная запись на ЕПГУ.

Сведения можно получить в виде разового запроса или оформить подписку, тогда данные в личном кабинете не Госуслугах всегда будут актуальными.