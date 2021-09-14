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Первый в РФ парк на затопляемой территории появится в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Благоустройство территории в пойме Каменки начнется в Дзержинском районе Новосибирска в следующем году. Там планируется сделать уникальный ландшафтный парк, сообщил во вторник пресс-центр мэрии.

Основная концепция проекта – возвращение исторической значимости реки Каменки и раскрытие ее экологического потенциала. На площади более 20 гектаров появятся тихие зоны для прогулок, спортплощадки, велодорожки и детские уголки, доступ к реке будет открыт.

Власти города намерены войти с этим объектом в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Недавно концепцию презентовали на форуме в Нижнем Новгороде.

«Проект "Каменка" был признан уникальным. Он станет пилотным проектом для Минстроя РФ, потому что это первый в России парк, который будет построен на затопляемой территории. Такие примеры есть только за рубежом», – рассказала заммэра города Анна Терешкова.

С территории будущего парка уже убрали 400 гаражей, еще около 150 демонтируют в ближайшее время. Началась работа с зелеными насаждениями: выявлены старые и больные деревья, вместо них подсадят другие растения. В парке сделают и так называемые естественные луга, а территорию вдоль дорожек оформят цветами.

В будущем экопарке установят несколько нестационарных объектов: павильон «Мельница», два туалета. Через реку в двух местах построят два мостика, на подтопляемой части парка появятся насыпные дорожки.

«Мы не заключаем реку в коллектор, а стараемся её "раскрыть" и в лучшем виде представить все особенности сибирской природы, существующего ландшафта. Подчёркиваю: никаких машин – это будет только рекреационная зона, место для семейного отдыха», – сказал мэр Анатолий Локоть.

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