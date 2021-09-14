Путин ушел на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин абсолютно здоров. Песков не стал уточнять, кем именно приходятся президенту заразившиеся, были ли это его ближайшие родственники, охрана или сотрудники службы протокола.

Путин накануне во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».

Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него «держатся хорошо».