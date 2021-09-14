Водитель в Иркутске погиб, скрываясь от полиции. ВИДЕО

Водитель без прав погиб во время полицейской погони, врезавшись в уборочную технику, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Поздним вечером в понедельник полицейские заметили на парковке ТЦ «ЯркоМолл» автомобиль Toyota Premio, который уже попадал в поле зрения полиции за нарушения общественного порядка.

«Водитель иномарки демонстративно совершал элементы экстремального вождения, а при приближении экипажа дорожной полиции, предпринял попытку скрыться», – говорится в сообщении.

Инспекторы в громкоговоритель требовали машину остановиться, но водитель только набирал скорость. На Академическом мосту водитель не справился с управлением и врезался в подметально-уборочную технику.

Водитель Toyota погиб. Ему было 24 года, у него никогда не было водительских прав, кроме того, мужчина не был пристегнут.

В результате аварии водитель и пассажир уборочной техники не пострадали. По факту ДТП идет проверка, детали произошедшего устанавливаются.