Компания Дерипаски предложила решение с аэропортом в Шерегеше

Компания «Сибирские аэропорты», входящая в группу En+ Олега Дерипаски, предложила наладить сообщение с кемеровским курортом Шерегеш, реконструировав действующий аэродром в Таштаголе за 1 миллиард рублей.

«Преимущества такого подхода — минимальные затраты, возможность запуска сообщения уже к следующему зимнему сезону (2022/23 года), способность на 100% обеспечить потенциальный спрос курорта, учитывая высокую сезонность и целевого туриста Шерегеша из Сибирского федерального округа», — приводит РБК подготовленную «СибАэро» презентацию проекта.

Аэропорт в Таштаголе расположен в 25 километрах от Шерегеша. «СибАэро» готова создать условия для организации пассажирского авиапотока самолетами вместимостью до 20 человек. Проект оценивается в 1 миллиард рублей.

Эта концепция отличается от проекта крупнейшего российского аэропортового холдинга «Новопорт», предложившего построить в Шерегеше полноценный аэропорт, который сможет принимать магистральные самолеты. Стоимость идеи — 14 миллиардов рублей.

На курорте Шерегеш действует почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 18 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км, три снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 пунктов проката.