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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Составлен рейтинг самых опасных профессий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россияне считают самыми опасными профессии пожарного, сапера, шахтера и спасателя, выяснили аналитики в ходе соцопроса.

Опрос провели специалисты сервиса «Работа.ру» среди 5 тысяч россиян. Выяснилось, что самой опасной считают профессию пожарного, за нее при множественном выборе проголосовали 60% респондентов.

Второй стала специальность сапера, третьей – шахтера, четвертой – спасателя. Также в топ вошли профессии военного и космонавта.

Опасными россияне посчитали также такие должности, как пилот, полицейский, водитель и врач.

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Топ комментариев

olegdark229

Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!

Egorka72

Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.

Drronum

Потянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.

RS1981

Незалежность по украински.... она такая.....
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