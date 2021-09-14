Составлен рейтинг самых опасных профессий

Россияне считают самыми опасными профессии пожарного, сапера, шахтера и спасателя, выяснили аналитики в ходе соцопроса.

Опрос провели специалисты сервиса «Работа.ру» среди 5 тысяч россиян. Выяснилось, что самой опасной считают профессию пожарного, за нее при множественном выборе проголосовали 60% респондентов.

Второй стала специальность сапера, третьей – шахтера, четвертой – спасателя. Также в топ вошли профессии военного и космонавта.

Опасными россияне посчитали также такие должности, как пилот, полицейский, водитель и врач.