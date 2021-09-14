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«Преступление и наказание» Достоевского превратят в сериал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Режиссер Жора Крыжовников и продюсер Федор Бондарчук снимут сериал по мотивам романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского, сообщили в пресс-службе компании «Водород».

«Мы нашли одновременно близкое и уже далекое для нас время 1992 года, когда рухнул Советский Союз, остановилось все, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации "Преступление и наказание" работает особенно остро», — цитирует Крыжовникова ТАСС.

По мнению продюсера Федора Бондарчука, в прочтении режиссера Жоры Крыжовникова роман Достоевского обретет новое оригинальное звучание.

Сериал «Преступление и наказание – 1992», производством которого занимаются компания «Водород» и «НМГ Студия», выйдет в линейке more originals сервиса more.tv. Драматический детектив будет состоять из восьми эпизодов.

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