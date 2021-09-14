Нео и Тринити в «Матрице» оживили из-за личных переживаний Вачовски

Режиссер фильма «Матрица 4: Воскрешение» Лана Вачовски призналась, что оживить героев Нео и Тринити ей было необходимо, чтобы пережить личные страдания.

По словам постановщицы, за довольно короткий промежуток жизни она утратила много близких человек. Сначала умер ее отец, затем друг, потом мама. Она долгое время не могла справиться с таким горем.

«Мой мозг был в возбужденном состоянии, и однажды ночью я плакала и не могла заснуть, и вдруг в воображении возникла вся эта история. У меня не могло быть моих мамы и папы, но внезапно у меня появились Нео и Тринити, возможно, два самых важных персонажа в моей жизни. Сразу стало приятно, что эти два героя снова живы, и это очень просто реализовать», — приводит слова Вачовски издание Screen Rant.

В четвертой части «Матрицы» Нео и Тринити вновь встретятся, но не будут помнить друг друга, судя по трейлеру. Фильм выйдет в прокат и стриминг HBO Max в декабре 2021 года.