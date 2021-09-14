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Губернатор Забайкальского края не дождался маршрутки

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и сити-менеджер Читы Александр Сапожников не дождались маршрутки на конечной остановке маршрута № 35, проверку они провели после жалобы школьницы.

Губернатор и сити-менеджер отправились на остановку в Чите после жалобы школьницы на нестабильную работу маршрутных автобусов №35 на «Прямом разговоре». Маршрутку губернатор ждал почти час.

«Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35 маршрута. Прождал до 22.00 и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же», — написал Осипов на своей странице в Instagram.

Губернатор попросил сити-менеджера применить свои полномочия и наказать бизнесменов, «которые попали на эти маршруты, на эти конкурсы, и ничего не делают для того, чтобы обслуживать нормальным образом горожан, отчего страдают дети, матери с детьми, пенсионеры и так далее».

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