«Семерка» оказалась самым распространенным авто в России

Самый распространенный автомобиль в России — давно снятый с производства ВАЗ-2107, в стране насчитывается 1,6 миллиона экземпляров.

Данные о состоянии российского автопарка на середину 2021 года представило агентство «Автостат». На втором месте находится седан ВАЗ-2106 — 1,2 миллиона машин. На третьем — Lada Niva Legend (Lada 4*4).

Самая популярная иномарка в российском парке — корейская Kia Rio, результат которой составил 967 тысяч единиц (с учетом версий X-Line и X). Следом за ней идет Hyundai Solaris (873 тысяч единиц).

Места с шестого по восьмое тоже занимают «Лады», снятые с конвейера — седан 2110 (823 тысячи штук), хэтчбек 2114 (781 тысяча штук), хэтчбек 2109 (774 тысячи штук). На девятой позиции — американский Ford Focus (758 тысячи штук). Замыкает десятку моделей-лидеров автопарка России седан Renault Logan (756 тысячи штук, с учетом версии Stepway).