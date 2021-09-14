Модельер устроила «мусорную» фотосессию на новосибирской свалке

Модельер из Новосибирска Светлана Шпадырева устроила показ мод и фотосессию с элементами мусора, чтобы привлечь внимание к стихийной свалке на улице Богдана Хмельницкого.

Шпадырева уже год живет в новом ЖК «Сосновый бор», рядом с которым разрастается стихийная свалка. Жители пытаются бороться с ней своими силами, но мусор появляется вновь, а администрация никак не реагирует на это, передает общественная организация «Гражданский патруль», куда пожаловалась дизайнер.

«Эта акция стала настоящим криком, призывом обратить внимание на место, где мы живем, с помощью одежды. Я, столкнувшись с бездействием чиновников, попыталась привлечь к проблеме внимание таким образом», – рассказала Шпадырева.

Общественники после жалобы жительницы обратились в прокуратуру, чтобы представители ведомства разобрались в ситуации.