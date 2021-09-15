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Google Play изменил правила для ранее запрещенных приложений

Источник:
Всепроспорт.ру
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Фото: © Sibnet.ru

Лицензированные приложения операторов азартных игр начали появляться в Google Play. Однако изменения вступили в силу не во всех странах.

Компания Google заявила об изменении правил, касающихся азартных игр и лотерей с реальными денежными призами. Теперь же на площадке можно скачать соответствующие приложения, которые раньше были под запретом.

Новые правила уже вступили в силу. Теперь пользователи из 19 стран мира в Play Маркет могут скачивать софт букмекерских контор и казино. В список государств, на территории которых снят запрет, попали Франция, Канада, Германия, Япония, Испания, Мексика, Великобритания, США и другие. 

России среди них нет, хотя на сегодняшний день жители страны все чаще скачивают приложения букмекерских контор. Обусловлено это последними спортивными событиями.

Сборная России по футболу участвует в отборе на ЧМ-2022, а потому многие любители спорта стали чаще изучать прогнозы на актуальные события, которые доступны на VseProSport.ru. Так что отсутствие мобильных приложений букмекеров в Google Play может доставлять неудобство российским бетторам. Им приходится скачивать софт из сторонних источников, подвергая свои смартфоны угрозе заражения вирусами.

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