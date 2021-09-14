Осужденный сбежал из омской колонии

Осужденный сбежал из колонии-поселения в Омске, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Омской области.

Отсутствие осужденного Л. в колонии-поселении №13 обнаружили в воскресенье. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Раньше он отбывал наказание в колонии №6.

«В 2019 году постановлением суда неотбытая часть наказания заменена на другой вид наказания», – уточняется в сообщении ведомства.

В колонии-поселении осужденные с разрешения администрации в течение дня могут передвигаться по городу, если это необходимо в связи с работой или учебой.