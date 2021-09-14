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Осужденный сбежал из омской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Осужденный сбежал из колонии-поселения в Омске, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Омской области.

Отсутствие осужденного Л. в колонии-поселении №13 обнаружили в воскресенье. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Раньше он отбывал наказание в колонии №6.

«В 2019 году постановлением суда неотбытая часть наказания заменена на другой вид наказания», – уточняется в сообщении ведомства.

В колонии-поселении осужденные с разрешения администрации в течение дня могут передвигаться по городу, если это необходимо в связи с работой или учебой.

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olegdark229

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Egorka72

Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.

Drronum

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RS1981

Незалежность по украински.... она такая.....
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