Осужденный сбежал из омской колонии

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Осужденный сбежал из колонии-поселения в Омске, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Омской области.
Отсутствие осужденного Л. в колонии-поселении №13 обнаружили в воскресенье. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Раньше он отбывал наказание в колонии №6.
«В 2019 году постановлением суда неотбытая часть наказания заменена на другой вид наказания», – уточняется в сообщении ведомства.
В колонии-поселении осужденные с разрешения администрации в течение дня могут передвигаться по городу, если это необходимо в связи с работой или учебой.
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