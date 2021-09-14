Дефицит мужчин обнаружили в Новосибирской области

Женщин в Новосибирской области оказалось на 15% больше, чем
мужчин, это связано с большой преждевременной смертностью мужчин, сообщает
Новосибирскстат.
По состоянию на 1 января этого года численность населения
Новосибирской области составила 2,7 миллиона человек. Женщин на 194 тысяч
человек (на 15%), больше, чем мужчин.
Наиболее ярко диспропорцию полов отражает коэффициент
координации – сколько женщин приходится на 1 тысячу мужчин. Соотношение полов
за год практически не изменилось: к началу 2020 года на 1 тысячу мужчин
приходилось 1148 женщин, к началу 2021 года – 1150.
«Такое неблагоприятное соотношение складывается из-за
сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. Численное
превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 37 лет и с
возрастом увеличивается», — говорится в сообщении.
olegdark229Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!
Egorka72Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.
DrronumПотянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.
RS1981Незалежность по украински.... она такая.....