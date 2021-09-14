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Дефицит мужчин обнаружили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщин в Новосибирской области оказалось на 15% больше, чем мужчин, это связано с большой преждевременной смертностью мужчин, сообщает Новосибирскстат.

По состоянию на 1 января этого года численность населения Новосибирской области составила 2,7 миллиона человек. Женщин на 194 тысяч человек (на 15%), больше, чем мужчин.

Наиболее ярко диспропорцию полов отражает коэффициент координации – сколько женщин приходится на 1 тысячу мужчин. Соотношение полов за год практически не изменилось: к началу 2020 года на 1 тысячу мужчин приходилось 1148 женщин, к началу 2021 года – 1150.

«Такое неблагоприятное соотношение складывается из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 37 лет и с возрастом увеличивается», — говорится в сообщении.

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