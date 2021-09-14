РПЦ раскрыла причину плохого футбола в России

Российские футболисты не верят в бога и поэтому показывают плохие результаты на чемпионатах в отличие от паралимпийцев, заявил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам спорта митрополит Митрофан.

Во время молебна, в котором приняли участие паралимпийцы, Митрофан раскрыл причины неудач российских футболистов. «Гораздо сложнее прийти к Богу веселым и здоровым — нашим футболистам, например, которые гуляют на свои миллионы», — цитирует митрополита РИА Новости.

Он отметил, что среди футболистов тоже есть верующие люди, однако «в тепле, добре и шоколаде Бога обрести трудно — он там лишний, а когда человек страдает, нуждается в помощи, Бог появляется в его жизни».

«Футболисты должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров. Господь с такими людьми не пойдет, поэтому и нет результатов — громадная страна, а футбола нет», — подчеркнул архиерей.

Митрополит напомнил, что паралимпийцы с детства испытывают боль и страдание, а поэтому являются «избранниками бога».

Сборная России по футболу не сумела преодолеть групповой этап Евро-2020. Российские паралимпийцы на Паралимпиаде в Токио завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Это четвертый результат в неофициальном общекомандном медальном зачете.