Пьяный подросток на «Жигулях» устроил смертельное ДТП в Чите

Пьяный подросток на «Жигулях» врезался в две машины на встречной
полосе в Чите, в ДТП погибла десятилетняя девочка, сообщает СУ СК РФ по
Забайкальскому краю.
По данным следствия, в воскресенье в Чите 17-летний парень за
рулем ВАЗ-21061 в состоянии опьянения, в районе кафе «Марал» выехал на полосу
встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и Toyota.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла
10-летняя девочка, пассажир автомобиля Toyota. Еще двое пассажиров этого же
автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Следователи предъявили обвинение подростку по пункту «а» части
4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом,
находящимся в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека). За данное
преступление предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.