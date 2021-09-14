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Пьяный подросток на «Жигулях» устроил смертельное ДТП в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Пьяный подросток на «Жигулях» врезался в две машины на встречной полосе в Чите, в ДТП погибла десятилетняя девочка, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в воскресенье в Чите 17-летний парень за рулем ВАЗ-21061 в состоянии опьянения, в районе кафе «Марал» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и Toyota.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 10-летняя девочка, пассажир автомобиля Toyota. Еще двое пассажиров этого же автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Следователи предъявили обвинение подростку по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека). За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

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