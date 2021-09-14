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Раскрыты первые имена участников шоу «Дуэты» на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Артисты будут исполнять песни на сцене в дуэте, но не будут видеть, с кем поют. В этом секрет шоу «Дуэты» на канале «Россия». Имена одной стороны музыкантов уже названы.

Среди участников «Дуэтов» будут Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анита Цой, Татьяна Буланова, Анна Седокова, Юлия Савичева и Дава, Стас Пьеха, Гоша Куценко.

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«Во время выступления мы, артисты, слышим абсолютно искаженные голоса друг друга: никогда не догадаешься, мужчина это или женщина, не говоря уже о том, чтобы угадать исполнителя», — объяснила Надежда Бабкина правила шоу.

В каждом выпуске телезрителям покажут восемь уникальных дуэтов. По правилам шоу, на одной сцене с артистом может оказаться кто угодно – кровный родственник, давний друг, кумир детства, непримиримый соперник или бывшая любовь. Неизменно одно – между героями есть связь, так что случайных дуэтов на сцене не бывает.

Чтобы сохранить главную интригу каждой пары, съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности: артисты находятся не просто в разных гримерках, а в разных зданиях. Даже ведущий шоу Николай Басков не знает, с кем в паре ему предстоит работать.

Премьера музыкального шоу «Дуэты» состоится 19 сентября в 18.00 на канале «Россия».

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