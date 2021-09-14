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Огромный столб дыма поднялся над Красноярском. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Горожане увидели утром во вторник огромный столб дыма, загорелась кровля бокса авторазборки на улице Дорожной в Красноярске, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на улице улица Дорожная, 16 а, в Красноярске. Загорелась кровля бокса авторазборки.

«Есть угроза распространения огня на соседние строения. Звеньями газодымозащитной службы (ГЗДС) проводится разведка. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

В здании, где произошел пожар, кроме автосервиса находятся фирма по продаже ритуальных принадлежностей и организация по проведению квестов.

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