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Рубль вошел в список самых популярных валют мира

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

В прошлый раз, и так же на двадцатом месте, российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26 процента.

В июле этого года на первом месте расположился американский доллар (39,38%), на втором месте — евро (38,43%). На третьем месте с гораздо более скромной долей в 5,99% оказался британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,1%), приводит РИА Новости данные SWIFT.

Попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, оценил ситуацию эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, на фоне отказа многих стран от доллара его процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют.

Тем не менее, вряд ли в обозримом будущем доллар и евро существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, так как экономики США и ЕС остаются достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы поддерживать мировой статус своих валют, считает эксперт.

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