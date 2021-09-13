Tele2 приказали снизить цены на тарифы

Федеральная антимонопольная служба признала оператора сотовой связи «Теле2» нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов в январе. Ведомство потребовало от компании снизить цены, говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

В ходе разбирательств антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения.

«Теле2» в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов своих абонентов в среднем на 13%, рост стоимости обосновывался увеличением затрат компании. После этого ведомство получило большое количество обращений абонентов оператора связи.

В феврале 2021 года антимонопольная служба возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела в отношении ООО «Т2 Мобайл» завершилось 13 сентября.