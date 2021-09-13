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Tele2 приказали снизить цены на тарифы

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба признала оператора сотовой связи «Теле2» нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов в январе. Ведомство потребовало от компании снизить цены, говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

В ходе разбирательств антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения.

«Теле2» в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов своих абонентов в среднем на 13%, рост стоимости обосновывался увеличением затрат компании. После этого ведомство получило большое количество обращений абонентов оператора связи.

В феврале 2021 года антимонопольная служба возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела в отношении ООО «Т2 Мобайл» завершилось 13 сентября.

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