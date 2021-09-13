Гигантский огненный вал подорвали на учениях «Запад-2021»

Инженерные войска подорвали многорядный огненный вал протяженностью 1,5 километра во время эпизода учений «Запад-2021». По легенде, маневр сорвал подход резервов условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подрыв огневых фугасов и искусственно созданная горящая масса зажигательных средств воспрепятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления выдвигавшихся резервов условного противника, а также деморализовало его живую силу», — отмечается в сообщении.

Далее военные провели подрыв противотанкового рва протяженностью до одного километра, чтобы замедлить продвижение условного противника и смену вектора атаки. В ответ условный противник использовал для прорыва обороны подразделений коалиционной группировки войск заминированные автомобили.

Пытавшиеся прорвать оборону российских подразделений «джихад-мобили» были уничтожены из вооружения танков с использованием подготовленного инженерными подразделениями противотанкового рва и минного шлагбаума. В учениях был использован опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

Военные подчеркивают, что заминированные автомобили характеризуются высокой скоростью и маневренностью, в результате они способны эффективно уничтожать танки и боевые машины пехоты в ближнем бою.

Именно поэтому главной задачей является удержание таких автомобилей на безопасной дистанции. Для этого на их пути создаются различные фортификационные сооружения, а на наиболее опасных направлениях устанавливаются минно-взрывные заграждения.