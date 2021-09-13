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Гигантский огненный вал подорвали на учениях «Запад-2021»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Airwolfhound / Attribution-ShareAlike License

Инженерные войска подорвали многорядный огненный вал протяженностью 1,5 километра во время эпизода учений «Запад-2021». По легенде, маневр сорвал подход резервов условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подрыв огневых фугасов и искусственно созданная горящая масса зажигательных средств воспрепятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления выдвигавшихся резервов условного противника, а также деморализовало его живую силу», — отмечается в сообщении.

Далее военные провели подрыв противотанкового рва протяженностью до одного километра, чтобы замедлить продвижение условного противника и смену вектора атаки. В ответ условный противник использовал для прорыва обороны подразделений коалиционной группировки войск заминированные автомобили.

Пытавшиеся прорвать оборону российских подразделений «джихад-мобили» были уничтожены из вооружения танков с использованием подготовленного инженерными подразделениями противотанкового рва и минного шлагбаума. В учениях был использован опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

Военные подчеркивают, что заминированные автомобили характеризуются высокой скоростью и маневренностью, в результате они способны эффективно уничтожать танки и боевые машины пехоты в ближнем бою.

Именно поэтому главной задачей является удержание таких автомобилей на безопасной дистанции. Для этого на их пути создаются различные фортификационные сооружения, а на наиболее опасных направлениях устанавливаются минно-взрывные заграждения.

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лачинов

И то правда. О чем можно говорить с господином Зеленским? Он, мягко говоря, несвободен ни в словах ни...

Egorka72

Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.

RS1981

Незалежность по украински.... она такая.....

pepelmetal

Поэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет
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