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Рождество показали в трейлере «Соколиного глаза» от Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из трейлера

Студия Marvel представила первый трейлер сериала «Соколиный глаз», который выйдет на Disney + 24 ноября и станет рождественской сказкой.

Сериал расскажет об одном из мстителей – Клинтоне Бартоне, известному также как Соколиный глаз. В шоу появится молодая девушка – Кейт Бишоп. Это талантливая лучница, которая станет преемницей супергероя.

«У бывшего мстителя Клинта Бартона, казалось бы, простая миссия: вернуться к своей семье на Рождество. Возможный? Возможно, с помощью Кейт Бишоп... Эти двое вынуждены будут работать вместе, когда прошлое Бартона будет угрожать подорвать не только дух праздника», – говорится в описании к трейлеру.

Запланировано 6 эпизодов, последний из которых выйдет 29 декабря. Ранее издание Screen Rant сообщало, что шоу будет пропитано духом Рождества и праздничным настроением, и будет вращаться вокруг темы семейных ценностей. Вместе с трейлером студя выпустила постер сериала. 

К роли Бартона вернется Джереми Реннер, Кейт Бишоп сыграет Хейли Стейнфельд. В мини-сериале также снялись Вера Фармига, Фра Фи, Тони Далтон, Зан Макларнон, Брайан д’Арси Джеймс и Алаква Кокс. В сериале также появится Флоренс Пью в роли Елены Беловой. В сцене после титров в «Черной вдове» она согласилась заняться убийством Клинта, чтобы отомстить за смерть сестры.

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