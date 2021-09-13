Серябкина впервые подтвердила свою беременность

Певица Ольга Серябкина призналась, что беременна. Она станет мамой уже в конце этого года и даже выбрала ребенка будущему малышу.

Информация о беременности Серябкиной появилась в СМИ в сентябре, когда она появилась на одном из шоу ТНТ с округлившимся животом, прикрытым пиджаком размера оверсайз. Также все обратили внимание на Instagram певицы, где последнее время нет снимков ниже груди.

Певица тщательно скрывала свое положение до последнего момента. В эксклюзивном интервью изданию Таtler она призналась — малыш появится на свет уже в конце этого года.

Год назад Серябкина тайно вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. По словам певицы, ребенка они начали планировать сразу после свадьбы. Забеременеть Серябкиной удалось быстро.

«Забавно — прошлым летом я писала песню "Не стыдно", и там были строчки: "Куранты бьют, и мы в азарте. Любимый, все узнаем в марте". Я действительно обо всем узнала в самом конце марта. Потом вспомнила эти слова и подумала: ага, видимо, я догадывалась», — сказала певица в интервью.