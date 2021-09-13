МакSим рассказала о загробной жизни, хейте и двух остановках сердца

Певица МакSим дала первое интервью после болезни и рассказала новые подробности случившегося. По ее словам, после смерти ничего не заканчивается.

МакSим попала в больницу в середине июня с пневмонией. Через неделю она была введена в медикаментозную кому и месяц провела в реанимации. В начале августа ее выписали, но певице предстоит долгая реабилитация. По словам врачей, оптимальное восстановление организма произойдет не ранее чем через полгода.

О загробной жизни

«После того, как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, а только начинается. Когда я находилась в коме, я оказалась в совершенно другой реальности, и у меня было четкое осознание, что та жизнь, в которой мы живем здесь, вот она менее реальна, чем то, когда я оказалась там», — сказала МакSим в интервью «Осторожно: Собчак».

Певица рассказала, что ее состояние в коме было непохоже на сон, оно было более осознанным и ярким. Сюжет ее видения был похож на реальность в том, что там присутствовали люди и обычные предметы. В этом состоянии ее дважды пытались поднять вверх на лифте. Когда она очнулась, то узнала — у нее дважды останавливалось сердце.

О болезни

Также в своем интервью МакSим впервые рассказала о всех подробностях лечения, которые не попали в СМИ во время ее болезни. Например, она подтвердила, что сначала находилась в частной клинике, а затем была транспортирована в государственную. Из клиники ее разрешили увозить с трудом, врачи в голос твердили, что «переезд» она не переживет.

В интервью видно недавно зажившие швы от аппарата ЭКМО, по словам МакSим, всего на ее теле девять таких шрамов. Лечение певицы оказалось очень сложным, менять схему приходилось чуть ли не ежедневно. К тому же у МакSим проявились различные осложнения.

О хейте

После выздоровления певицы артисты Данко и Юлия Беретта (бывшая солистка группы «Стрелки») заявили, что не верят в реальность болезни МакSим. Они решили, что певица таким образом пыталась привлечь внимание к своей персоне.

«Что здесь скажешь? Здесь, если уж говорить о пиаре, то, насколько я знаю, те забытые всеми и не существовавшие, по сути, в серьезном понимании какие-то артисты, которые говорили, что я делаю на болезни пиар. Так что же, мы теперь читаем, что у них первый концерт за 20 лет», — сказала МакSим.

Коллеги и директор певицы признались, что пока она находилась в тяжелом состоянии, им звонили продюсеры популярных ток-шоу, чтобы купить любую информацию об ухудшении ее состояния. А одно «желтое» издание предложило заранее написать некролог и обещали заплатить деньги за эксклюзив о смерти МакSим.