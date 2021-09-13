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Кремль назвал Зеленскому «запретную тему»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может не состояться, если украинская сторона планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не будет обсуждать территориальную принадлежность полуострова на гипотетической встрече двух глав государств, передает ТАСС.

«Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи», — уточнил Песков.

Накануне пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, но на этой встрече обязательно должен быть поднят вопрос об «оккупации Крыма».

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Политика #Мир #Россия
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