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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин допустил уход на карантин

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Глава государства предположил, что ему придется уйти на карантин.

«Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал президент во время общения с паралимпийцами в Кремле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого уточнил, что сейчас Путин работает в активном режиме и регулярно проводит встречи с людьми, соблюдая необходимые меры предосторожности.

При этом на этой неделе стартуют выборы в Госдуму, которые будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

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Политика #Россия #Новости COVID19
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