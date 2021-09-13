Путин допустил уход на карантин

Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Глава государства предположил, что ему придется уйти на карантин.

«Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал президент во время общения с паралимпийцами в Кремле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого уточнил, что сейчас Путин работает в активном режиме и регулярно проводит встречи с людьми, соблюдая необходимые меры предосторожности.

При этом на этой неделе стартуют выборы в Госдуму, которые будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.