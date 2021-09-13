Реставрацию зданий исторического квартала завершили в Красноярске, на шести памятниках деревянной архитектуры за четыре года полностью закончены наружные и внутренние работы, сообщает правительство региона.

Комплекс объектов в историческом центре города, расположенных на улице Горького рядом с Центральным парком, отреставрирован уникальным для Красноярска методом перебора – все деревянные элементы разбирались, маркировались, обследовались, а после необходимых работ были возвращены на место и собраны заново. Недостающие элементы декора и фурнитуры приобретались по всей России.

«Это первый этап реставрации, второй предполагает строительство гостиниц, открытие ресторана, реставрационной мастерской и других площадок. В ближайшей перспективе – большие работы по благоустройству близлежащего Центрального парка и объединению этого пространства с набережной Енисея», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Реставрация домов на улице Горького – лишь часть большой работы по изменению облика города в преддверии его 400-летнего юбилея. Восстанавливать историческую память будут и в других частях Красноярска.