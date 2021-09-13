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Марио Фернандес завершил выступления за сборную

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Защитник Марио Фернандес принял решение завершить выступления за национальную сборную России, сообщил Российский футбольный союз.

Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере в ЦСКА.

«С каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас», — отметил Фернандес.

Спортсмен дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

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