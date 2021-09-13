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Осужденные в ангарской колонии объявили голодовку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пятеро осужденных ангарской колонии №2 объявили голодовку, сообщила в понедельник пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

«Выявлены случаи отказа осужденных подчиняться режимным требованиям и правилам внутреннего распорядка учреждения, в том числе – демонстративно-шантажный отказ от приема пищи со стороны пятерых осужденных. Их состояние контролируется медицинскими работниками и сотрудниками психологической службы», – говорится в сообщении.

Собранные материалы направлены в прокуратуру, уточняется в сообщении ведомства.

В начале сентября в ангарской колонии №2 на сотрудника напали четверо осужденных после того, как инспектор задержал заключенного, который находился в неположенном месте.

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