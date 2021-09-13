Гиббон-долгожитель отпраздновал юбилей в зоопарке Красноярска

Белорукому гиббону по кличке Харви исполнилось 40 лет, его можно назвать долгожителем, сообщает красноярский зоопарк «Роев ручей».

Белорукий гиббон приехал в «Роев ручей» 12 лет назад из Новосибирского зоопарка на «дожитие», уже тогда ему было 28 лет. Несмотря на возраст, Харви бодр, активен и полон оптимизма.



В дикой природе гиббоны живут в среднем 25 лет, а в неволе могут доживать до 34-35 лет. Несмотря на почтенный возраст, Харви очень активен и подвижен, возможно, движение, свежий воздух, позитивный настрой и правильное питание – залог долголетия. Каждое утро, перед завтраком, этот жизнерадостный примат делает зарядку и поет песни.

Белорукие гиббоны являются единственными животными, которые могут издавать мелодии чистых тонов, как человек. Такая необычная особенность у них с рождения, и специально пению они не учатся.

Белорукий гиббон – это вид, который сегодня находится под угрозой исчезновения. В странах юго-восточной Азии на животное охотились для добычи мяса, убивали взрослых особей, чтобы одомашнить их детенышей. Но наибольшая опасность для этого вида приматов связана с заметным сокращением их природного жизненного пространства.