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Гиббон-долгожитель отпраздновал юбилей в зоопарке Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Белорукому гиббону по кличке Харви исполнилось 40 лет, его можно назвать долгожителем, сообщает красноярский зоопарк «Роев ручей».

Белорукий гиббон приехал в «Роев ручей» 12 лет назад из Новосибирского зоопарка на «дожитие», уже тогда ему было 28 лет. Несмотря на возраст, Харви бодр, активен и полон оптимизма.  
 
В дикой природе гиббоны живут в среднем 25 лет, а в неволе могут доживать до 34-35 лет. Несмотря на почтенный возраст, Харви очень активен и подвижен, возможно, движение, свежий воздух, позитивный настрой и правильное питание – залог долголетия. Каждое утро, перед завтраком, этот жизнерадостный примат делает зарядку и поет песни.

Белорукие гиббоны являются единственными животными, которые могут издавать мелодии чистых тонов, как человек. Такая необычная особенность у них с рождения, и специально пению они не учатся.  

Белорукий гиббон – это вид, который сегодня находится под угрозой исчезновения. В странах юго-восточной Азии на животное охотились для добычи мяса, убивали взрослых особей, чтобы одомашнить их детенышей. Но наибольшая опасность для этого вида приматов связана с заметным сокращением их природного жизненного пространства. 

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