НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новосибирская актриса сыграла главную роль в сериале «Готовы на все»

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Фото: © пресс-служба канала СТС

Сериал «Готовы на все» покажут на канале СТС с 20 сентября. Главную роль в нем исполнила новосибирская актриса Агния Кузнецова.

По сюжету 32-летняя Катя Скворцова по вечерам выступает в стендап-клубах, где шутит про неудачные свидания, жизнь тридцатилетних и поиски отца для будущего ребенка. Поводы для шуток ей подкидывают герои в исполнении Михаила Кремера, Максима Лагашкина, Романа Курцына, Инги Оболдиной, Валерии Астаповой, Константина Белошапки и других актеров.

В процессе подготовки к новои роли Агния Кузнецова пересматривала выступления российских комиков, ходила в стендап-клубы и репетировала с комиками Максимом Евдокимовым и Хетагом Хугаевым.

«Я впервые сыграла главную роль в комедийном проекте, что для меня очень важно. Особенно переживала, когда мы снимали стендап-выступления. Казалось, что я суперстар, к которой зрители пришли на концерт. Было весело, но и чувствовалось напряжение. Ведь я была одна на сцене все два дня съемок», — цитирует канал СТС Кузнецову.

Съемки проходили в коворкинге «Москва-Сити», который превратился в офис IT-компании главной героини, а также на подмосковном аэродроме, в речном порту, спортивных и ночных клубах, лофтах, клиниках и других локациях.

Сериал «Готовы на все» выйдет 20 сентября в 19.00 на канале СТС. Всего будет показано 21 серия хронометражем 24 минуты.

Еще по теме
Съемки третьего сезона «Пацанов» завершились
«Люцифер» и «Бумажный дом» стали самыми популярными сериалами Netflix
Фильм-трагедия о «Локомотиве» оказался не популярен у зрителей
Крис Хемсворт показал жесткую тренировку для фильма «Эвакуация 2»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Реставрацию зданий исторического квартала завершили в Красноярске
Осужденные в ангарской колонии объявили голодовку
Новосибирская актриса сыграла главную роль в сериале «Готовы на все»
Гиббон-долгожитель отпраздновал юбилей в зоопарке Красноярска
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поручил проиндексировать зарплаты силовикам выше инфляции
Глава правительства объяснил отмену обязательного техосмотра
Отцы с 2022 года начнут получать маткапитал
Планшеты впервые получат российский процессор
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Самое обсуждаемое
51
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
35
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
21
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
Sibnet.Ru