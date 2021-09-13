Новосибирская актриса сыграла главную роль в сериале «Готовы на все»

Сериал «Готовы на все» покажут на канале СТС с 20 сентября. Главную роль в нем исполнила новосибирская актриса Агния Кузнецова.

По сюжету 32-летняя Катя Скворцова по вечерам выступает в стендап-клубах, где шутит про неудачные свидания, жизнь тридцатилетних и поиски отца для будущего ребенка. Поводы для шуток ей подкидывают герои в исполнении Михаила Кремера, Максима Лагашкина, Романа Курцына, Инги Оболдиной, Валерии Астаповой, Константина Белошапки и других актеров.

В процессе подготовки к новои роли Агния Кузнецова пересматривала выступления российских комиков, ходила в стендап-клубы и репетировала с комиками Максимом Евдокимовым и Хетагом Хугаевым.

«Я впервые сыграла главную роль в комедийном проекте, что для меня очень важно. Особенно переживала, когда мы снимали стендап-выступления. Казалось, что я суперстар, к которой зрители пришли на концерт. Было весело, но и чувствовалось напряжение. Ведь я была одна на сцене все два дня съемок», — цитирует канал СТС Кузнецову.

Съемки проходили в коворкинге «Москва-Сити», который превратился в офис IT-компании главной героини, а также на подмосковном аэродроме, в речном порту, спортивных и ночных клубах, лофтах, клиниках и других локациях.

Сериал «Готовы на все» выйдет 20 сентября в 19.00 на канале СТС. Всего будет показано 21 серия хронометражем 24 минуты.