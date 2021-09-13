Новосибирские власти добавят на маршруты 150 автобусов перед МЧМ-2023

Власти Новосибирской области купят для Новосибирска 150 автобусов в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Поставка 100 автобусов ожидается в этом году, 50 – в следующем. Думаю, что перед началом чемпионатов все 150 автобусов мы увидим на маршрутах столицы региона», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Автобусы будут куплены по программе лизинга, через конкурсные процедуры определят победителя на поставку транспорта.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске зимой 2023 года. К чемпионату в этих городах строят новые ледовые арены, а в Новосибирске – еще и станцию метро «Спортивную».