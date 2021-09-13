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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава правительства объяснил отмену обязательного техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Отмена обязательного техосмотра освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от «часто излишней, а главное — порой неэффективной процедуры», заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин заявил, что правительство поддержит законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — отметил премьер-министр.

«Единая Россия» совместно с правительством намерены доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Предлагается сохранить обязательный ТО только при смене владельца для частного авто- и мототранспорта старше четырех лет.

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Авто #Автоправо #Законы
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