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Ребенок под Новосибирском нашел винтовку и выстрелил в голову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CapCase / Attribution License

Школьник в Тогучинском районе Новосибирской области нашел на улице винтовку и случайно выстрелил себе в голову, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

По данным следствия, ЧП случилось в воскресенье в селе Кудрино. 12-летний мальчик по просьбе мамы пошел на колонку за водой.

«По пути следования он нашел пневматическую винтовку. В ходе ее осмотра произошел непроизвольный выстрел ему в голову», – говорится в сообщении.

Мальчик смог сам вернуться домой, мама вызвала ему «скорую». Жизни школьника ничего не угрожает. По факту случившегося проходит проверка, следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, принадлежность и условия данного оружия.

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