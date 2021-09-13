WhatsApp для iPhone получит уникальную функцию

Пользователи мессенджера WhatsApp с телефонами Apple получат возможность преобразования голосовых сообщений в текст.

Расшифровка будет работать в режиме онлайн, а сам пользователь сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое ему нужно для преобразования в текст, пишет портал WABetaInfo. Данные будут храниться в зашифрованной базе данных WhatsApp.

Новая опция для голосовых сообщений будет основана на фирменной технологии распознавания речи Apple. Отмечается, что для ее включения потребуется разрешение на отправку данных на серверы Apple для расшифровки.

Сейчас функция уже доступна бета-тестерам приложения мессенджера, в ближайшее время ее включат в плановое обновление WhatsApp. Расшифровка голосовых сообщений станет эксклюзивом для устройств Apple, для Android-устройств подобной возможности пока нет.