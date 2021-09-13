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Дожди и сильный ветер ожидаются на неделе в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дожди, ветер до 20 метров в секунду и заморозки по ночам ожидаются в Забайкальском крае, сообщается на сайте Забайкальского Гидрометцентра.

Во вторник в Забайкальском крае ожидается погода преимущественно без осадков, днем по западным, северным районам небольшие дожди. Утром местами туман. 

Ветер юго-восточный 3-8 метров, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью будет 3-8 градусов тепла, при прояснении до 2 градусов мороза, днем — 17-22 градусов тепла.

В среду синоптики спрогнозировали местами дожди. Ветер западный 2-7 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью 4-9 градусов тепла, при прояснении до 1 градуса мороза, днем 15-20 градусов, местами 10-15 градусов тепла.

В четверг местами — дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду Температура ночью 3-8 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза, днем 12-17 градусов, при облачности 7-12 градусов тепла.

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