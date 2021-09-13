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Мужчину задержали за надругательство над детьми в Искитиме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Правоохранительные органы задержали мужчину, который надругался над двумя мальчиками в Искитиме, возбуждено уголовное дело.

«В полицию поступило сообщение о нарушении прав несовершеннолетних неизвестным мужчиной (задержан), который приставал к детям в лесополосе, расположенной за магазином "Морковка" по улице Советской, 360 (Искитим Новосибирская область)», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ранее в СМИ была опубликована информация, что в Искитиме в Новосибирской области неизвестный напал и надругался над двумя семилетними мальчиками.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера.). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка.

 

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