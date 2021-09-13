Мужчину задержали за надругательство над детьми в Искитиме

Правоохранительные органы задержали мужчину, который
надругался над двумя мальчиками в Искитиме, возбуждено уголовное дело.
«В полицию поступило сообщение о нарушении прав несовершеннолетних неизвестным мужчиной (задержан), который приставал к детям в лесополосе, расположенной за магазином "Морковка" по улице Советской, 360 (Искитим Новосибирская область)», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Ранее в СМИ была опубликована информация, что в Искитиме в
Новосибирской области неизвестный напал и надругался над двумя семилетними
мальчиками.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера.). Данная статья предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Прокуратура проверит исполнение органами системы
профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав
ребенка.