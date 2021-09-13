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Отцы с 2022 года начнут получать маткапитал

Источник:
«Известиям»
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд России планирует с 2022 года выдавать маткапитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей — сумма в 10,46 миллиарда рублей уже предусмотрена в бюджете, сообщил источник в российском правительстве.

Разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковы законопроект, поступит в правительство 29 сентября, а в Госдуму его внесут до конца года, сказал «Известиям» источник.

Реализация законопроекта будет осуществлена за счет средств федерального бюджета на 2022 год. Согласно финансово-экономическому обоснованию, имеющемуся в распоряжении издания, сумма реализации законопроекта составит 10,46 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому материнский капитал смогут получать отцы в том случае, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем.

Разработанные изменения позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, и супруга усыновила ребенка, получать материнский капитал.

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