НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Тело скульптора нашли в новосибирском отеле Marriott

Источник:
Sibnet.ru
407 1
Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве скульптора, тело которого нашли в отеле Marriott, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в пятницу днем в номере гостиницы сотрудники обнаружили тело 33-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области шеи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

О смерти мужчины сообщила его сестра в соцсетях. Она написала, что в гостинице погиб известный в Новосибирске скульптор и ландшафтный дизайнер Игорь Самарин.

Так, он был автором скульптур «Лев и львица» в парке «Эдемский сад» возле дома на Богдана Хмельницкого и памятник Герою России участнику войны в Афганистане Сергею Амосову.

Еще по теме
МВД рассказало о самых распространенных схемах мошенничества
Новосибирская полиция задержала оптовых торговцев героином
Задержаны подозреваемые в поджоге авто с ребенком иркутяне
Новосибирец предстанет перед судом за убийство из 90-х
смотреть все
Новосибирск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Реставрацию зданий исторического квартала завершили в Красноярске
Осужденные в ангарской колонии объявили голодовку
Новосибирская актриса сыграла главную роль в сериале «Готовы на все»
Гиббон-долгожитель отпраздновал юбилей в зоопарке Красноярска
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Обсуждение (1)
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
35
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
21
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
Sibnet.Ru