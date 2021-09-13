Тело скульптора нашли в новосибирском отеле Marriott

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве скульптора, тело которого нашли в отеле Marriott, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в пятницу днем в номере гостиницы сотрудники обнаружили тело 33-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области шеи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

О смерти мужчины сообщила его сестра в соцсетях. Она написала, что в гостинице погиб известный в Новосибирске скульптор и ландшафтный дизайнер Игорь Самарин.

Так, он был автором скульптур «Лев и львица» в парке «Эдемский сад» возле дома на Богдана Хмельницкого и памятник Герою России участнику войны в Афганистане Сергею Амосову.