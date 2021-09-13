Присяжные не признали в Косте Канском «вора в законе»

Присяжные оправдали Константина Найбауэра (Костю Канского), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии («вор в законе»), сообщает Красноярский краевой суд.
Найбауэра задержали в августе, Косте Канскому предъявили обвинение по редкой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Она предполагает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.
«Найбауэр объявлен оправданным. (Присяжные) единодушно посчитали недоказанным его положение вора в законе», — сообщили журналистам в суде.
Суд отменил ему меру пресечения — Найбауэр находился под домашним арестом. Приговор судья должен вынести после обсуждения последствий вердикта.
Ранее Канский сидел два раза — за угон автомобиля в 17 лет и за хранение наркотиков в 2008 году (год и девять месяцев). По данным полиции, Костя Канский сам не участвовал в преступлениях, но руководил их организацией, контролировал черных лесорубов, мошенников и других. В 2011 году ему удалось выжить после нападения киллера, пуля попала в спину.
«До сих пор он считает себя вором в законе, и на вопрос откажешься ты от статуса или нет, он сказал, что "для меня проще смерть, чем признать это". Не отказался, продолжал благодаря своему статусу влиять на какие-то процессы в крае», — говорил замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю Эдуард Хавабу телеканалу «Россия 24».
Иркут 69Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...
pepelmetalПоэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет
DisobedientНет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....
AlhazredС чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))