Присяжные не признали в Косте Канском «вора в законе»

Присяжные оправдали Константина Найбауэра (Костю Канского), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии («вор в законе»), сообщает Красноярский краевой суд.

Найбауэра задержали в августе, Косте Канскому предъявили обвинение по редкой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Она предполагает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

«Найбауэр объявлен оправданным. (Присяжные) единодушно посчитали недоказанным его положение вора в законе», — сообщили журналистам в суде.

Суд отменил ему меру пресечения — Найбауэр находился под домашним арестом. Приговор судья должен вынести после обсуждения последствий вердикта.

Ранее Канский сидел два раза — за угон автомобиля в 17 лет и за хранение наркотиков в 2008 году (год и девять месяцев). По данным полиции, Костя Канский сам не участвовал в преступлениях, но руководил их организацией, контролировал черных лесорубов, мошенников и других. В 2011 году ему удалось выжить после нападения киллера, пуля попала в спину.

«До сих пор он считает себя вором в законе, и на вопрос откажешься ты от статуса или нет, он сказал, что "для меня проще смерть, чем признать это". Не отказался, продолжал благодаря своему статусу влиять на какие-то процессы в крае», — говорил замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю Эдуард Хавабу телеканалу «Россия 24».