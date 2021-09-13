Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет

Потепление начнется в Новосибирске со среды, но оно будет кратковременным, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в ночь на вторник осадков не ожидается, днем будет небольшой дождь. Скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью будет 4-6, днем 11-13 градусов.

В среду ночью вероятен дождь, днем – с грозой. Скорость ветра в порывах будет достигать 13 метров в секунду. Ночью ожидается 3-5, днем потеплеет до 17-19 градусов.

«К середине недели ждем существенного повышения температуры. Осадки должны потихоньку прекратиться», – рассказала собеседница.

Четверг ожидается преимущественно без осадков, но с порывистым ветром. Ночью будет 6-8, днем – 20-22 градусов тепла. По словам синоптика, возможно, к выходным снова будет холодно.

«Каждая последующая волна будет глубже, сильнее, холоднее. Надо готовиться уже к осенней погоде», – предупредила Виноградова.