Новые места обитания ядовитой змеи нашли в Новосибирской области

Сибирским герпетологам удалось обнаружить новые места обитания популяции ядовитой змеи — щитомордника в Новосибирской области.

Обыкновенный щитомордник — ядовитая змея средних размеров. Внешне щитомордники выделяются среди змей наличием лицевых ямок, расположенных между глазами и ноздрями, — это высокочувствительные органы для термолокации, с помощью которых они успешно охотятся на теплокровных животных: грызунов и мелких птиц.

Щитомордники — родственники гремучих змей, распространенных в Северной Америке. Даже не имея специального погремка, в случае опасности щитомородники интенсивно бьют хвостом об окружающие предметы (например, камни), создавая треск, предупреждающий потенциального врага об угрозе.

Излюбленные местообитания щитомордников — каменистые осыпи и остепененные склоны с выходами скальных пород, которые используются в качестве укрытий и убежищ для зимовок.

До недавнего времени было известно лишь об одной реликтовой популяции щитомордника в Новосибирской области, обитающей в долине реки Бердь. С 2016 по 2020 год новосибирские герпетологи провели полевые исследования и нашли щитомордника в районе села Рождественка, в районе Верхнего Каракана и возле деревни Кайлына на реке Иня. Новые находки подвинули известную границу ареала обыкновенного щитомордника в Сибири на сто километров к западу.

«Одна из особенностей этой популяции (у реки Бердь) в том, что она не представляет собой единое целое, так как эти змеи приурочены к определенным биотопам — скальным выходам с остепененными каменистыми участкам. Эти биотопы расположены не сплошным массивом вдоль реки, а разрозненно, на разных участках русла. Это обусловило и мозаичную структуру распределения локальных поселений щитомордников», — рассказал «Науке Сибири» старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Евгений Симонов.