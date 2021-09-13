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Новые места обитания ядовитой змеи нашли в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Евгений Симонов

Сибирским герпетологам удалось обнаружить новые места обитания популяции ядовитой змеи — щитомордника в Новосибирской области.

Обыкновенный щитомордник — ядовитая змея средних размеров. Внешне щитомордники выделяются среди змей наличием лицевых ямок, расположенных между глазами и ноздрями, — это высокочувствительные органы для термолокации, с помощью которых они успешно охотятся на теплокровных животных: грызунов и мелких птиц.

Щитомордники — родственники гремучих змей, распространенных в Северной Америке. Даже не имея специального погремка, в случае опасности щитомородники интенсивно бьют хвостом об окружающие предметы (например, камни), создавая треск, предупреждающий потенциального врага об угрозе.

Излюбленные местообитания щитомордников — каменистые осыпи и остепененные склоны с выходами скальных пород, которые используются в качестве укрытий и убежищ для зимовок.

До недавнего времени было известно лишь об одной реликтовой популяции щитомордника в Новосибирской области, обитающей в долине реки Бердь. С 2016 по 2020 год новосибирские герпетологи провели полевые исследования и нашли щитомордника в районе села Рождественка, в районе Верхнего Каракана и возле деревни Кайлына на реке Иня. Новые находки подвинули известную границу ареала обыкновенного щитомордника в Сибири на сто километров к западу.

«Одна из особенностей этой популяции (у реки Бердь) в том, что она не представляет собой единое целое, так как эти змеи приурочены к определенным биотопам — скальным выходам с остепененными каменистыми участкам. Эти биотопы расположены не сплошным массивом вдоль реки, а разрозненно, на разных участках русла. Это обусловило и мозаичную структуру распределения локальных поселений щитомордников», — рассказал «Науке Сибири» старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Евгений Симонов.

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Иркут 69

Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...

pepelmetal

Поэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет

Disobedient

Нет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....

Alhazred

С чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))
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