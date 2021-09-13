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Появилась новая версия убийства Мэрилин Монро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bert Parry

Британский писатель Ник Редферн в своей новой книге Diary of Secrets: UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe («Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро») назвал собственную версию смерти американской актрисы Мэрилин Монро.

Редферн уверен, что актрисе стали известны секретные данные о «разбившихся НЛО и странных телах, хранящихся на военных базах США», пишет издание The Sun со ссылкой на книгу писателя.

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Мэрилин Монро скончалась 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. В ее крови нашли большое количество барбитуратов, прописанных ей ранее в качестве снотворного.

В качестве версий гибели рассматривалась версия самоубийства, а также ликвидация спецслужбами из-за предполагаемого романа с президентом США Джоном Кеннеди.

Официальная версия смерти Монро — передозировка наркотиками. По версии писателя, это прикрытие подстроено агентами ЦРУ. Они пытались противостоять утечке информации об инопланетянах в массы, считает Редферн.

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