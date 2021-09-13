Россияне перечислили лучшие для жизни страны

Более 40% опрошенных россиян заявили о желании остаться в России при возможности жить в любой другой стране мира, следует из результатов опроса SuperJob.
Хотели бы остаться в России, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира, 41% россиян. Уточняется, что в 2010 году этот показатель составлял 23%. В 2016 году этот вариант ответа выбрали 40% респондентов соответственно, приводит РБК исследование.
Среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин чем мужчин, показало исследование (45 против 39%).
На втором месте рейтинга стран, лучших для жизни, оказались США — там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5%). В пятерку самых популярных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария. Их выбрали по 4% респондентов.
Германию выбрали 3% участника опроса, Испанию, Австралию и Швецию — по 2%. О готовности жить в Великобритании, Франции, Турции, Южной Корее, Чехии, Исландии и других странах заявили по 1% опрошенных.
Иркут 69Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...
pepelmetalПоэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет
DisobedientНет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....
AlhazredС чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))