Россияне перечислили лучшие для жизни страны

Более 40% опрошенных россиян заявили о желании остаться в России при возможности жить в любой другой стране мира, следует из результатов опроса SuperJob.

Хотели бы остаться в России, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира, 41% россиян. Уточняется, что в 2010 году этот показатель составлял 23%. В 2016 году этот вариант ответа выбрали 40% респондентов соответственно, приводит РБК исследование.

Среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин чем мужчин, показало исследование (45 против 39%).

На втором месте рейтинга стран, лучших для жизни, оказались США — там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5%). В пятерку самых популярных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария. Их выбрали по 4% респондентов.

Германию выбрали 3% участника опроса, Испанию, Австралию и Швецию — по 2%. О готовности жить в Великобритании, Франции, Турции, Южной Корее, Чехии, Исландии и других странах заявили по 1% опрошенных.