Нефтепродукты попали в протоку Оби в Новосибирской области

Нефтепродукты попали в обмелевшую протоку Оби в Колыванском районе Новосибирской области, на площади около 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

В воскресенье днем от очевидца поступило сообщение, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 квадратных метров.



Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации. Для предотвращения распространения загрязнения были установлены боновые заграждения длиной 8 метров. Угрозы загрязнения реки Обь нет.



Власти проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, проведению рекультивационных работ.