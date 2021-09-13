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Нефтепродукты попали в протоку Оби в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Новосибирской области

Нефтепродукты попали в обмелевшую протоку Оби в Колыванском районе Новосибирской области, на площади около 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

В воскресенье днем от очевидца поступило сообщение, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 квадратных метров.

Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации. Для предотвращения распространения загрязнения были установлены боновые заграждения длиной 8 метров. Угрозы загрязнения реки Обь нет.

Власти проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, проведению рекультивационных работ.

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Топ комментариев

Иркут 69

Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...

pepelmetal

Поэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет

Disobedient

Нет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....

Alhazred

С чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))
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