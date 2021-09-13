Рой Джонс заявил о возможном переезде в Красноярск

Легендарный боксер Рой Джонс заявил о желании переехать в Красноярск со своей семьей, если ему создадут условия, сообщает правительство региона.

В субботу, 11 сентября, в Красноярске состоялся бой между Александром Беспутиным и мексиканцем Маурисио Пинтором. Беспутин сразу же завладел преимуществом и начал атаковать. Уже в пятом раунде россиянин отправил мексиканца в нокдаун, а затем и в нокаут.

Перед боем на сцену с премьерой песни вышел легендарный боксер Рой Джонс. Он сказал, что был в городе в 2012 году, и город произвел на него прекрасное впечатление, потому что здесь очень любят спорт.

«Если мне смогут организовать все условия, то я готов переехать в Красноярск и тренировать тут спортсменов. Я привезу всю семью, мой сын как раз занимается баскетболом и сможет играть тут», — сказал журналистам Джонс.

Рой Джонс – младший — серебряный призер Олимпиады 1988 года, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. Первый боксер за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титулы во втором среднем, полутяжелом и тяжелом весах.