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Рой Джонс заявил о возможном переезде в Красноярск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fedyanin Nikita / CC BY-SA 3.0

Легендарный боксер Рой Джонс заявил о желании переехать в Красноярск со своей семьей, если ему создадут условия, сообщает правительство региона.

В субботу, 11 сентября, в Красноярске состоялся бой между Александром Беспутиным и мексиканцем Маурисио Пинтором. Беспутин сразу же завладел преимуществом и начал атаковать. Уже в пятом раунде россиянин отправил мексиканца в нокдаун, а затем и в нокаут. 

Перед боем на сцену с премьерой песни вышел легендарный боксер Рой Джонс. Он сказал, что был в городе в 2012 году, и город произвел на него прекрасное впечатление, потому что здесь очень любят спорт.

«Если мне смогут организовать все условия, то я готов переехать в Красноярск и тренировать тут спортсменов. Я привезу всю семью, мой сын как раз занимается баскетболом и сможет играть тут», — сказал журналистам Джонс.

Рой Джонс – младший — серебряный призер Олимпиады 1988 года, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. Первый боксер за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титулы во втором среднем, полутяжелом и тяжелом весах.

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Красноярск #Единоборства
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Топ комментариев

Иркут 69

Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...

pepelmetal

Поэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет

Disobedient

Нет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....

Alhazred

С чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))
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