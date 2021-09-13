Строительство нового терминала аэропорта началось в Томске

Строительство нового терминала внутренних линий томского аэропорта стартовало в понедельник, его стоимость оценивается в 2,8 миллиарда рублей.
Строительство планировалось начать еще в прошлом году, но сроки перенесли. Площадь нового здания составит 6,5 тысячи квадратных метров.
Новое здание аэровокзала будет оборудовано телетрапами, инфраструктурой для отдыха пассажиров и расширенными зонами ожидания и досмотра.
Строительство планируется завершить в течение 16-18 месяцев. Старое здание аэровокзала будет переоборудовано под обслуживание международных линий.
Иркут 69Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...
pepelmetalПоэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет
DisobedientНет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....
AlhazredС чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))