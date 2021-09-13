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Строительство нового терминала аэропорта началось в Томске

Источник:
ТАСС
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Фото: Gleb Osokin - Russian AviaPhoto Team / CC BY-SA 3.0

Строительство нового терминала внутренних линий томского аэропорта стартовало в понедельник, его стоимость оценивается в 2,8 миллиарда рублей.

Строительство планировалось начать еще в прошлом году, но сроки перенесли. Площадь нового здания составит 6,5 тысячи квадратных метров.

Новое здание аэровокзала будет оборудовано телетрапами, инфраструктурой для отдыха пассажиров и расширенными зонами ожидания и досмотра.

Строительство планируется завершить в течение 16-18 месяцев. Старое здание аэровокзала будет переоборудовано под обслуживание международных линий.

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Томск #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

Иркут 69

Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...

pepelmetal

Поэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет

Disobedient

Нет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....

Alhazred

С чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))
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