Строительство нового терминала аэропорта началось в Томске

Строительство нового терминала внутренних линий томского аэропорта стартовало в понедельник, его стоимость оценивается в 2,8 миллиарда рублей.

Строительство планировалось начать еще в прошлом году, но сроки перенесли. Площадь нового здания составит 6,5 тысячи квадратных метров.

Новое здание аэровокзала будет оборудовано телетрапами, инфраструктурой для отдыха пассажиров и расширенными зонами ожидания и досмотра.

Строительство планируется завершить в течение 16-18 месяцев. Старое здание аэровокзала будет переоборудовано под обслуживание международных линий.