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Первую трансплантацию почки провели в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Бурятии

Врачи Республиканской клинической больницы Улан-Удэ имени Н. А. Семашко впервые пересадили почку, операцию провели 40-летней женщине, сообщает Минздрав региона.

Команда специалистов больницы прошла многоэтапное обучение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Минздрава России. Для подготовки к операции больницей закуплено необходимое оборудование, теперь она соответствует всем необходимым стандартам оснащения для развития трансплантационной программы.

«Назрела потребность в развитии данного направления. Пациентов после трансплантации нашими врачами ведутся давно, но для проведения таких операций они направлялись в федеральные центры. Сейчас мы созрели для самостоятельного оказания этого метода лечения», — сказал главный внештатный трансплантолог Республики Бурятия Владимир Ильинов.

Для участия в первой операции и запуска программы трансплантации в Бурятию прибыли специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Минздрава России. Первая трансплантация была проведена в штатном режиме и длилась три часа.

Проведение таких операций в Бурятии подарит десяткам пациентов с хронической почечной недостаточностью шанс на совершенно новое качество жизни. Ранее единственным вариантом заместительной почечной терапии для пациентов в регионе был диализ.

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