Первый снегопад наблюдали в Шерегеше Кемеровской области в воскресенье — кадры опубликовал один из инструкторов в Instagram.

«Первый снег. Шерегеш. 12.09.21», — поделился видео пользователь igor42_sheregesh. Снежные хлопья он наблюдал на горе Мустаг.

В прошлом сезоне первый снег выпал в Шерегеше на горе Зеленой 6 сентября. Он быстро растаял.

Горнолыжный сезон в Шерегеше обычно начинается в ноябре, когда устанавливается устойчивый снежный покров. В прошлом сезоне курорт посетили более 2 миллионов туристов.